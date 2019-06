Min kone og jeg, henholdsvis 71 og 68 år, var ude at cykle forleden. Det skulle jo være så pokkers sundt. Vi valgte at besøge de nye søer ved Sanderumvej. Der er indkørsel tre steder, vi tog den fra Holkebjergvænget, men der var ingen skilift til os og cyklerne. Så prøvede vi ved Virkensbjerget, men det var samme vanvittige stigning. Det er direkte forbundet med livsfare at forcere de skråninger. Jeg kunne godt tænke mig at se den person, der har tegnet disse bakker. Hvorfor i himlens navn, har man ikke lavet nogle trin i midten, så de var til at gå op og ned af. Det kan da ikke koste en formue. Eller endnu billigere at forlænge bakkerne med mere stabilgrus? Vi skulle jo have vores cykler med op, så vi kunne køre hele turen rundt. Tilfældigvis kom der nogle stærke mennesker, der kunne give os et skub, så vi nåede toppen, puha. Når man kan lave sådan en fin, vandret indkørsel ved Bavnedamsvej, må det også kunne lade sig gøre her. Det er ikke godt nok, Odense Kommune og Vandcenter Syd, det må blive en ommer.