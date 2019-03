Klaus Riskær Petersen er uden tvivl en yderst kreativ mand og helst med andre folks penge. Men skulle det helt utrolige ske, at han kom i Folketinget, på trods af at han stadig skylder kreditorer 160 millioner og har været lidt for dygtig med opstillingslisterne, vil han i Folketinget møde sine overmænd i kunsten at bruge løs af andres penge, men denne gang uden at skulle stå til ansvar.