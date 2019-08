En kærlig hilsen til aktivitetsgruppen

Læserbrev: Min mand og jeg har lige fejret et 60 års langt ægteskab i tre dage på Sund og Skov i Middelfart (i min barndom hed det Feriebyen).

Vi fik den dejlige oplevelse at møde 15 ikke helt almindelige cyklister. De havde med sig ca. 30 plejehjemsbeboere. De havde den 8. august taget turen på cykler fra Odense af små veje til Middelfart, hvor de bl.a. var på hvalsafari på Lillebælt, havde middag med dans om aftenen, og lørdag gik turen til Strib og Båring Badehotel. Den lille ferie blev afsluttet på Sund og Skov søndag. Glæden var at se, hvordan aktivitetsgruppen frisk og med godt humør udviste kærlig omsorg for de deltagende på turen.

Jeg vil også her benytte lejligheden til at sige tak for den tilsendte opmærksomhed fra kommunen på vores festdag.