En gave. Dalums englebørn

Af hjertet tak, for mindre kan vist ikke gøre det. Jeg havde en ovenud vidunderlig oplevelse den 3. advents-søndag med en flok forventningsfulde balletbørn i Dalum Kirke. De var ambassadører for det lokale danseakademi; jeg tilstår beskæmmet min hidtidige uvidenhed om denne lokale kulturinstitution. Jeg lover at rette op.

Jeg har for nylig mistet en kær veninde til alzheimers, og det er selvfølgelig en stor sorg, men her blev jeg så opløftet, så opløftet. Jeg spekulerer på, om børnene mon er klar over, at deres dans, deres florlette flugt hen over kirkegulvet, deres vidunderlige vivacitet i den grad kan være positivt befordrende for andre end dem selv?

Med andre ord: børn, der gjorde en forskel. Her var ingen tristhed eller sorg i sinde, så Lundeborg fik lov at ligge uforstyrret hen dén dag.

Hver og én må vi huske at sige børnene tak, for stort som for småt. Voksne er et nødvendigt onde. Børn er derimod dén gave, der ikke fås på tilbud. En gave er nemlig lige det, den er: en gave.

Netop derfor er det så vigtigt, at vi netop på denne tid af året sender ikke blot en tanke, men også en pengeseddel eller to til dem, der knokler for at lempe livet lidt for de børn, der er mindre privilegerede.