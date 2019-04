En fødselsdag med fremtidsperspektiver

Året har en række mærkedage, og en af dem er 2. april, hvor vi fejrer H.C. Andersens fødselsdag. Det er en dag, som vi sætter stor pris på, og som vi har tradition for at gøre meget ud af i Odense.

Andersens første fødselsdage blev nok fejret under mere beskedne former, men forfatterskabet og succesen betød med årene både anerkendelse og større festligheder, og i dag er vores eventyrdigter fortsat berømt og elsket over hele verden. Ikke uden grund, for historierne rummer både magi, snusfornuft og sandheder om os selv og hinanden.

Derfor fejrer Odense naturligvis også H.C. Andersen på hans 214-års fødselsdag. Det bliver en dag med kransenedlæggelse i Eventyrhaven samt aktiviteter for børn og voksne - ganske som det plejer. Men 2. april 2019 bliver også en særlig dag i fortællingen om H.C. Andersen og Odense.

Det er nemlig dagen, hvor vi har grundstensnedlæggelse til det ny H.C. Andersens Hus, som bliver en smuk, ja, nærmest eventyrlig, ramme om hans liv og forfatterskab. Dermed går vi i dagens løb fra den traditionelle fejring til et kig mod fremtidens formidling af H.C. Andersen.

Selve byggeriet har mange nok set tegninger af, og der er ingen tvivl i vores sind: Det bliver et vartegn for byen med smukke runde museumsbygninger forbundet under jorden og dækket af en have - lige midt i byen.

Inde i museet skal H.C. Andersens liv og værk formidles til børn, voksne, odenseanere og turister fra hele verden. Alle skal kunne møde Andersens eventyrlige univers fra deres individuelle ståsted.

Derfor vil museet lege med materialer, former, roller, identitet, betydning og mening, så alle sanser kommer i brug. Det bliver fantastisk at lære, lege og opleve i selskab med H.C. Andersen, og vi fornemmer, at mange - som os - glæder sig til åbningsdagen.

Vi er således oprigtigt glade for, at vi kan benytte 2. april til både at mindes H.C. Andersen og lægge grundstenen til et hus, som vil give alle generationer muligheder for at komme tæt på ham og eventyrene. Han har i den grad fortjent sin fejring - og Odense har fortjent et museum på samme niveau som eventyrene.

Rigtig hjertelig tillykke med fødselsdagen.