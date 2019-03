Den politiske debat er helt grundlæggende for demokratiet. Ikke desto mindre føler mange borgere sig enten koblet af eller vælger selv at koble ud af den brede samfundsmæssige diskussion. Selvom megen forskning konkluderer, at vi faktisk har gode publicistiske medier og dygtige politikere, er tilliden til begge grupper lav. Samtidig har partierne svært ved at finde kandidater, og debattonen er en del af forklaringen. Det er en sisyfosopgave at sanere 'debatten' i de sociale medier, men både politikere og de publicistiske medier kan aktivt modvirke den opskruede hastighed og fristelsen til at hente billige point med en kæk kommentar. Jeg ved, at begge parter vil demokratiet det bedste, få vil påstå, den politiske debat lever i bedste velgående. Det ser vi med bekymring på i Demokratikommissionen, og vi søger svar på, hvordan den demokratiske samtale kan vitaliseres. Et bud kunne være en 'debatpagt' mellem politikere og publicistiske medier, hvor man enes om, hvad der er accepteret adfærd. DUF's sekretariat samler alle andre gode ideer ind, og jeg ser meget frem til at diskutere dem alle med mine kolleger i Kommissionen på vores møde d. 18. marts.