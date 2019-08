Empati. Fra en anden tid

Læserbrev: Der er sket meget i Danmark igennem de sidste 55 år. Det er nærmest helt ufatteligt, hvad vi har gennemgået indtil nu. En udvikling hvor folk har fået mere, og andre stadig har for lidt at gøre godt med. En kultur har der dog sneget sig ind som følge af velstand og de fantastiske goder vi har i Danmark.

Empati er ved at være en mangelvare rundt omkring, men jeg indrømmer, at empati er ikke noget, man kan læse sig til. Det fremkommer af den personlighed, du har, og de relationer du har haft. I 1964 kørte jeg rundt som bydreng hos en bager i Nyborg. Jeg mødte hver dag kl. 6.30 og skulle køre bagerbrød ud til kunderne. Som regel nåede jeg det, inden jeg skulle være i skole klokken otte. Skulle møde igen kl. 14.30, havde fri fra skolen kl. 14, der skulle køres brød ud indtil kl. 16.30, så havde jeg en time fri og skulle kikke forbi igen kl. 17.30 for at høre, om der var brød, der skulle ud, inden de lukkede.

Om lørdagen var det på samme måde, indtil vi ikke skulle i skole om lørdagen mere. Så mødte jeg kl. 6.30 og arbejdede som regel indtil kl. 12. Ud over at køre brød ud, skulle jeg også rense bageplader. Søndag havde jeg fri. For dette stykke arbejde fik jeg en løn på 15 kr. om ugen.

Når jeg fortæller omgivelserne, at det var det, vi fik, så ryster de på hovedet. Nydanskere kan slet ikke forstå det. De tror, at de goder, vi har i dag, er noget, der har været her hele tiden. De er slet ikke klar over de arbejdskampe, der har været mellem arbejdsgivere og arbejdstagere og deres fagforeninger, har udviklet sig til det samfund, som vi er i dag, med skole og kulturelle tilbud.

Jeg synes vi trænger til medmenneskelig respekt for det vi har nået i Danmark. Når nu de ikke selv kunne finde lykken i deres eget land. Glemte at fortælle at ind imellem passede jeg min fodbold- og håndboldtræning, samt hentede min søster i børnehaven mellem 16.30 og 17.30. Gad vide om jeg var blevet meldt til de sociale myndigheder i dag?