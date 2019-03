Har vi i Odense fået embedsmandsstyre?

Eller er det nødvendighedens lov, der har medført et yderst indgribende forslag fra direktørgruppen (forvaltningsdirektørene), så der skal findes mange millioner kr. til velfærden på børne- og ungeområdet og ikke mindst ældreområdet blandt andet på grund af den demografiske udvikling med flere børn og ældre, så der nu skal gribes alvorligt ind?

Odense Kommune er på vej til at blive sat under administration. Politikerne, og det er hele byrådet, har i årevis under Anke Boyes ledelse skaltet og valtet med økonomien for at udleve den tidligere borgmesters mange drømmerier om med djævelens vold og magt - og helt vildt - at gøre Odense til en stor by i konkurrence med andre byer, der forlængst har givet Odense et baghjul, som det ikke er til at indhente.

Nu kommer regningen. Direktørerne kan ikke styre forvaltninger ordentligt og give den service, der er nødvendig, uden alvorlig indgriben, som nu erkendes fra politisk hold og dermed borgmesteren og rådmændene.

Glem nu alle luftkastellerne og dermed også letbane etape 2, indtil vi har erfaringer med etape 1. Lad være med fortsat at fylde mange, mange millioner kr. i Vollsmose. Stram op og lær dem i bydelen, at Odense Kommune ikke er noget tag-selv-bord, fordi der er store selvskabte sociale- og kriminalitetsproblemer i en bydel, som vil dyrke sin egen muslimske kultur i patriarkalsk styrede parallelsamfund uden for det danske samfund, som de helt bevidst bare holder sig udenfor.

Vi ældre, som i vores arbejdsliv har båret en stor del af samfundsbyrden ved i årtier at have betalt meget høje skatter og afgifter, har en bøn om, at de svageste ældre på vore plejehjem igen kan få en rimelig pleje og omsorg samt et dagligt varmt måltid lavet fra bunden i de eksisterende plejehjemskøkkener, som hurtigst muligt må opgraderes og igangsættes igen. Det vil ikke være nogen foræring, for de ældre betaler fortsat skat og betaler selv for deres mad.

På ældrerådsmødet 28. marts sporede jeg stor vilje til i samarbejde med byrådspolitikerne og især rådmanden for Ældre- og Handicapforvaltningen, at vi nu får rettet op på mange års forsømmelser, som Odense Kommune ikke kan være bekendt.