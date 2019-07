Elløbehjul. Nu er filmen da knækket

Læserbrev: Da jeg var barn, blev løbehjul og rulleskøjter (i dag in-linere) samt "rulle-ski" og lignende betragtet som legetøj og absolut ikke noget, der hørte til på fortovet, cykelstier og gågader - eller almindelig befærdet vej. Brugen af disse foregik på afsides, lukkede områder, ellers faldt hammeren omgående fra en af de dengang mange, lokale og synlige betjente.

I dag ser billedet således ud: Efter blot tre dage med udlejning af el-drevne løbehjul, alene i Vejle, er der allerede indløbet så mange klager over disse køretøjer, at situationen beskrives som rent kaos. I København, hvor løbehjulene blev tilladt i gadebilledet ved årsskiftet, blev der i weekenden 6.-7. juli udskrevet 28 bøder for kørsel på løbehjul i påvirket tilstand.

I Odense, hvor løbehjulene kun har været opstillet siden 1. juli, er politiet nærmest blevet bestormet med klager over det nye fænomen og fuldt berettiget. Der køres fuldstændigt hæmningsløst og fræses af sted over alt. En af mine nærmeste, der bor i Odense, oplevede to gange på samme dag situationer med løbehjuls-trafikanter, der kunne være endt galt. Den første gang blev han næsten torpederet af én, der pludselig kørte lige foran ham. Anden gang blev han overhalet inden om af en ung gut, trods tydelig blinklys-markering om, at bilen skulle dreje til højre. Den unge fyr skal være endog meget glad for, at han var blevet observeret forinden af den opmærksomme bilist.

Trods advarsler i lange baner, trods klager og utryghed og kommunernes samt Trafikstyrelsens indsigelser gives der grønt lys til endnu flere løbehjul - vistnok 21.000 flere i København og heraf også eldrevne cykler. Der knækker filmen.