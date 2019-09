Elever og forældre i debatindlæg efter skolestrejke: Vores værdier er under et stærkt pres

Kære Middelfart Kommune.

Vi er en del af en gammel skole med stolte traditioner og stærke værdier: Fællesskab, faglighed, musik og kreativitet.

Men med Middelfart Kommunes nuværende tildelingsmodel er vores værdier sat under et stærkt pres.

Skolen har en gammel gæld, som selvfølgelig skal afvikles, men på grund af kommunens tildelingsmodel skal skolen finde 500.000 kroner inden for det næste halve år til at dække "skolens" elever i specialtilbud!

I 5. klasse bliver man venskabsklasse for de nye 0. klasser - og det har i 21 år været en fast tradition med en fællestur halvøen rundt i Middelfart. Denne tur er med til at opbygge venskaber, som giver tryghed og styrker sammenholdet på tværs af klasserne!

Skolekomedien bliver også opført af 5. klasse og indeholder mange værdiskabende sociale elementer som sammenhold og samarbejde, og det styrker elevernes personlige kompetencer. For vores 5. klasses vedkommende er begge dele aflyst, da der ikke er penge til vikartimer til dækning af lærernes ekstra timer i forbindelse med arrangementerne.

Generelt skal hele skolen spare, og alle klassetrin på skolen vil blive dybt berørt af situationen. Traditioner som 8. klasses lejrtur og den årlige skolefest bliver også sparet væk - ligesom kurser og efteruddannelse af medarbejderne.

Middelfart Kommune har sat en undersøgelse i gang, om det er nødvendigt at ændre på tildelingen af midlerne - og svaret er JA!

Hvis Middelfart Kommune fortsat ønsker at bevare en værdig folkeskole, så skal omkostninger til elever i specialtilbud dækkes fra en kommunal pulje og ikke fra den enkelte skole, som det er i dag.

Personalegruppen, der i fredags valgte at nedlægge arbejdet har vores fulde opbakning. Vi deler deres bekymring for vores skoles fremtidige niveau, hvis man holder fast i fordelingsmodellen og det medfølgende økonomiske efterslæb, som Anna Trolles Skole skal afdrage.

I Middelfart Kommunes nye fælles strategi for folkeskolen "Fra Middelfartbarn til Verdensborger" er der sat fokus på at skabe en attraktiv folkeskole, som skal være forældrenes første valg og et aktiv for lokalsamfundet. Det skal være en skole, der er både nytænkende, eksperimenterende og innovativ!

Vi er fuldt ud enige med strategien, men vi undrer os over, hvordan kommunen forventer, at vi kan udføre vores del, når vores skoles vilkår er så forringede?

Vi vil vores børns bedste, vi vil vores skole og vores fantastiske lærere - og vi håber, at Middelfart Kommune fremadrettet får sikret en fair fordeling af de økonomiske midler!