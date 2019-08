Læserbrev: Hvorfor skal vi have eldrevet legetøj i gadebilledet? Hvem har egentlig aftalt og bestemt det? Står det samlede byråd bag beslutningen? Hvem betaler for at samle de efterladte løbehjul ind?

Odense var en nogenlunde fredelig by, men så ankom el-løbehjulene, derefter er der wild west-tilstande i Odenses gader.

Er man 15 år, så er man gammel nok til at betjene et eldrevet køretøj i Odenses gadebillede, siges der, men der er ingen krav til indsigt i færdselsreglerne, hvilket er helt utroligt. El-løbehjul efterlades rundt om på gader og veje - og hvem skal sætte dem på plads igen? Jeg kender ikke lånekonceptet, men noget siger mig, at det er et alt for løst grundlag, de udlejes på. Inden et nyt projekt vedtages, kræver det grundige overvejelser for og imod, for det er ikke altid blot at være med på de nyeste tilbud til de unge.

Jeg mener, at hospitalerne har rigeligt at lave i forvejen, så det er ikke nødvendigt med flere brækkende ben, eller det der er værre, for sikkerhedshensyn såsom cykelhjelm, bruges der jo heller ikke. Et lyspunkt er, at det må være en sommerfornøjelse, for jeg kan ikke se el-løbehjul med vinterdæk.