Elbiler. Medaljen har en bagside

Læserbrev: Jeg har været stor tilhænger af batteridrevne biler og ligefrem skrevet læserbreve om deres fortræffeligheder. Men som min far sagde: Når store visioner skal tænkes og handles på, har medaljen en bagside.

Den bagside oplevede jeg, da jeg så en udsendelse fra ZDF. Den var fra Columbia, hvor man udvinder litium, som bruges i batterier, i særdeleshed i de batteridrevne biler. De brugte milliarder af liter vand til at skylle sig frem til grundstoffet. De nærliggende gårde, som driver landbrug, måtte hente deres vand fra andre områder til den private husholdning og til deres dyr. Snottet løb ud af dyr og mennesker, ja, selv gårdhunden var ramt. Familien havde fået astma og bronkitis som følge af udvinding af litium. Området var indhyllet i støv. Det var så hjertensskærende at se på, at jeg tænkte, at det er da løgn: Hvorfor har ingen fortalt om det før?

Tak til ZDF. Måske vi lige skal klappe hesten, for måske er de menneskelige omkostninger for store? Måske vi skal kikke på brint til bilerne? Eller noget helt andet?

Det skal ikke være på den her måde, jeg skal køre rundt i en elbil, selvom det er hot for tiden. Medaljen har en bagside.