Elbiler. Hvor skal strømmen komme fra?

Læserbrev: Der er folk, der kritiserer regeringen for ikke at lukke op for flere elbiler. Nu er det ikke bare et spørgsmål om at få solgt en masse elbiler, for de bruger el for at køre, og hvor skal strømmen komme fra?

Vores elnet har ikke kapacitet til en masse elbiler. Ifølge bilforhandlerne vil en elbil med 10.000 km årlig kørsel bruge 2500 Kwt. årligt, så hvis der skal komme en million elbiler, skal vi øge elproduktionen med 1,5 milliard Kwt., og det vil kræve en udvidelse af vores elværker og ledningsnet. Så det vil blive den største offentlige investering i Danmark.

Prisen for udvidelsen af elnettet vil få udvidelse af Den Fynske motorvej til at ligne et mindre projekt.