Terror: Det er i min optik hverken religion, ideologi eller ismer, som i sidste ende slår ihjel. Det gør mennesker, som oftest gemmer sig bag disse, kamuflerer og forsøger at legitimere deres vrede, skuffelser, selvelendighed og sadisme.

Det er oftest de helt simple og nære ting - ofte ens egen smerte, selvhad og fiaskoer i livet - som ekstremisten projicerer på andre og som driver pågældende til at dæmonisere andre og optræde grusomt overfor deres medmennesker.

Kun intellektuelt og åndeligt indskrænkede mennesker tager alt, hvad der står i de religiøse skifter, for bogstaveligt. Alt i livet, herunder religion, skal forstås og ses i et historisk kontekst og tolkes og tilpasses nutidigt perspektiv og tidsånd. Modernitets- og kvindeforskrækkede google-islamister mistolker og misbruger de såkaldte sværdvers i koranen til at legitimere vold og det, der er værre mod de "vantro" - et begreb som de så også fejltolker groft.

Jihad-begrebet (hellig krig) bliver også vendt på hovedet af ekstremisterne. Jihad er først og fremmest en åndelig indre anstrengelse, fordybelse og åndelig søgen (stor Jihad) og først sekundært væbnet forsvarskamp i forbindelse med fjendens illegitime angreb (lille Jihad). Ekstremisterne forveksler den store jihad med den lille jihad og betragter fejlagtigt den væbnede forsvarskamp som det vigtigste.

Drab på civile, kvinder og børn kan således aldrig legitimeres med afsæt i islam. De muslimske ekstremister læser således koranen ligesom djævlen læser biblen. Religionshistorikerne, herunder den danske islamekspert Jørgen Bæk Simonsen, er enige om, at sværdversene var ikke møntet på kristne og jøder, men rettere de på det tidspunkt arabiske polyteister/flergudsdyrkere.

Kristne og jøder anses i islam som 'Bogens Folk', hvis religion ifølge Koranen også byggede på en guddommelig åbenbaring. Bogens folk blevet tolereret i den muslimske verden, idet de kunne indgå en dhimma (aftale) med den muslimske hersker. Kristne og jøder nød en særlig status og beskyttelse iblandt muslimerne. Derfor kan jøder, kristne og vesteuropæere ingenlunde betragtes som vantro. I og med at bogens folk betragtes som beskyttede, er ingen drab på dem lovlig ifølge islam og koranen.

Det, som svarer til det 5. bud, sura 17:31 og 31, understøtter dette og gør det illegitimt, at terrorisme og drab på uskyldige kan komme på tale: "Hvis nogen dræber et menneske - medmindre det er som straf for overlagt mord eller blodig vold og terror - vil det være, som om han dræber hele menneskeligheden.

Uanset hvad der står i de religiøse skrifter, er det i vores frie, demokratiske samfund i sidste ende op til det enkelte menneske at afgøre, hvilken del af det religiøse indhold, man særligt vil lægge vægt på..

Det gælder naturligvis også herboende, moderne, moderate muslimer, selvom ekstremisterne, både i de muslimske miljøer og deres modsætning på den yderste højrefløj, ihærdigt hævder noget andet og forsøger at pådutte dem deres intolerante, indskrænkede, sort/hvide verdenssyn. Og ikke mindst på en insisterende og irriterende vis konstant forsøger at "definere" dem.

Ekstremisterne, som i deres vildfarelse fejlagtigt tror, at de har patent på sandheden, må rende og hoppe. Os almindelige, dødelige mennesker skal have lov til at definere os selv, frit og uafhængigt af deres forsimplede idioti. Det gælder også det enkelte individs forhold til religionen.

Og her har de moderate muslimer virkelig brug for, at det omgivende samfund, politikerne og medierne ikke konstant mistænkeliggør dem og fejlagtigt tror, at de er slaver af dogmer og religiøs bogstavtro.