Ekstremer på begge sider

Læserbrev: Formanden for Venstre i Odense City, Peter Jarlsten Holck, skriver, at et af socialdemokratiets mulige støttepartier, Enhedslisten, er et ekstremt parti. Det har Peter sikkert ret i, og hans argumentation virker velovervejet. Jeg synes imidlertid, at Peter Jarlsten skylder os at anlægge en tilsvarende kritisk vurdering af Lars Løkkes samarbejdspartier - jeg vil da gerne hjælpe, hvis det kniber med objektiviteten. Når Lars Løkke er i valgkamp, bliver han nærmest socialdemokratisk, og når han får magten, lader han de mere yderliggående partier sætte dagsordenen.