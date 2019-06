Efterskoler. Det er forældrene, der bortvises

Læserbrev: Så sker det igen. Sidst var det elever fra Bernstoffsminde Efterskole, der blev bortvist efter indtagelse af alkohol, hvilket var forbudt ifølge skolens regelsæt. Nu er det elever fra Oure Efterskole, som bortvises efter omfattende hærværk, begået i forbindelse med sidste skoledag. De er bortvist, men har, heldigt for dem, så vidt jeg er oplyst, fået lov til at gå til eksamen.

Selvfølgelig er der forældre, som står frem og kritiserer skolens beslutning om bortvisningen, som de finder dybt uretfærdig, da det lige rammer deres børn. Det er jo forståeligt, fordi den manglende opdragelse af børnene og den manglende forståelse for, hvad der er acceptabelt eller overskrider almindelige grænser for god opførsel, alene falder tilbage på forældrene. Det er forældrene, der i virkeligheden "bortvises", fordi de ikke har lært børnene god, almindelig opførsel og respekt for andre mennesker.

Egoismen råder desværre i dette dejlige land.

Måske har de sendt deres vidunderlige børn på efterskole, for at de kunne opdrages bedre, end de selv har formået, men det projekt er altså heller ikke lykkedes.

Jeg har stor respekt for Oure Efterskoles reglement og skolens konsekvente behandling af elever, der groft overskrider dels skolens reglement og dels kravet til børnene om efter et ophold på skolen at have lært, hvordan man begår sig i samfundet.