Efter Folketingsvalget 2019

Valget var afgjort på forhånd. Socialdemokratiet havde skabt fortrolighed omkring sig angående den økonomiske politik. Venstres skattelettelses politik havde bidraget hertil. Socialdemokratiet havde også skabt fortrolighed omkring sig angående indvandrerpolitikken. Dansk Folkeparti havde i de senere år begået flere fejl både internt og eksternt. Nye partier er dukket op i utålmodighed med indvandrerpolitikken, men de ændrer ikke på virkeligheden.

Det spændende er, hvad der sker efter valget. Økonomisk politisk kan man altid lave mindre efter et valg - end før et valg. Vil og kan Socialdemokratiet med regeringsmagten holde fast i, hvad de har lovet med hensyn til indvandrerpolitikken?

Dansk Folkeparti har været det eneste parti, der af egen drift har presset på for at begrænse den muslimske indvandring. Alle de andre partier har i indvandrerpolitikken kun flyttet sig efter skub fra Dansk Folkeparti.

Det har været det lange seje træk. Resultaterne har kun kunnet frembringes ved, at Dansk Folkeparti på Christiansborg har haft en vis tyngde, som det har været nødvendigt for de andre partier at have med ved større politiske forlig og ved finanslovsforlig. Denne indflydelse kommer ikke kun ved at protestere og råbe op, men ved tålmodige forhandlinger trin for trin.

Hvis man svækker Dansk Folkepartis basis og tyngde til fordel for dels nogen, der skal have givet udtryk for deres vrede, og dels for løfter fra Socialdemokratiet, hvad sker der så? Vil de afgørende andre partier så læne sig tilbage og tænke, at så kan de være ligeglade med indvandrerpolitikken?

Muslimernes procentvise andel af den danske befolkning stiger permanent, således at det - som det går nu - kun er et spørgsmål om x antal år, inden der er muslimsk flertal i Danmark.

Skal dette forhindres, så er som minimum et permanent asylstop nødvendigt. Men selv om der i dag er et flertal i befolkningen, der ikke ønsker flere muslimer i Danmark, så vil hverken Venstre eller Socialdemokratiet i dag være med til et asylstop.

Hertil kommer, at de fleste journalister - især i Danmarks Radio - optræder som politikere til fordel for især den kulturelle venstrefløj. Dansk Folkeparti er ikke blot oppe imod andre folketingspartier, men også imod journalistisk venstreparti.

Det bliver afgørende, spændende og vigtigt, hvad der sker politisk i Danmark efter valget og frem til og med næste valg. Danmarks bevarelse vil stadig afhænge af Dansk Folkepartis evne til at påvirke de andre partier og den politiske virkelighed.