Effektivisering. Dokumentationskrav forbedrer ikke servicen til borgerne - tværtimod

Synspunkt: Der er et ønske, inden længe et krav, fra såvel Odense Kommune som Kommunernes Landsforening om at kunne trække informationer digitalt om hvilke paragraffer, vi arbejder efter, og dermed inden for hvilke områder, vi arbejder med hos de mennesker, som er tilknyttet os. Hensigten er, at man ud fra dette skal kunne styre og regulere økonomien, således at Ældre og Handicapforvaltningen tildeler og fratager de enkelte afdelinger bevillinger ud fra disse informationer, ligesom KL skal kunne styre bevillingerne til kommunerne.

I praksis betyder det, at vi nu skal beskrive, hvor mange minutter pr dag/uge/måned vi bruger på de forskellige indsatser omkring den enkelte borger. Vi skal beregne tidsforbruget ned i minutter på medicinudlevering, samtaler om rusmiddelforbrug, praktisk hjælp til at bevare boligen og samtaler om det svære liv. Da dette ikke er muligt i den virkelige verden, må vi sidde og sjusse os frem til, hvor meget tid vi nok/måske/muligvis i gennemsnit forventer at bruge på de forskellige ting for så til slut at regne efter, om det monstro går nogenlunde op.

Det tager tid at sidde med disse fiktive beregninger. Tid, som kunne have været brugt sammen med sårbare og udsatte mennesker. Tid spildt på at servicere et system, der ikke understøtter virkeligheden, som den tager sig ud.

Det tager også tid, når en hel forvaltning skal deltage i udviklingen af et hjemmegjort elektronisk journalsystem, hvor man forestiller sig både at kunne planlægge, dokumentere og økonomistyre.

Vi har desværre endnu til gode at se noget af alt dette kommer borgerne til gavn. Indtil videre, efter treethalvt år med nyt journalsystem, som stadig er mangelfuldt og under udvikling, har det betydet, at vores brugeres indblik i deres egen journal er blevet forringet - og det er svært som personale at bruge et redskab, man selv har svært ved at finde rundt i som samarbejdsredskab og dokumentationsredskab. Som medarbejdere oplever vi kravene om tidsregistrering som en overflødig og meningsløs opgave og som en mistillid til vores faglige dømmekraft.

Senest har Odense Kommune pålagt medarbejdere i ÆHF med kontakt ude ved borgerne at underskrive en aftale om at følge en nødapp i særlige situationer. Det kan så få tjenstlige følger for den enkelte medarbejder, hvis instrukserne ikke følges. Dermed gøres den enkelte medarbejder ansvarlig, hvis en ulykkelig hændelse skulle ske. Ikke noget, der stimulerer medarbejderes tryghed og tillid til, der er opbakning og støtte at hente.

Tidligere løste man fra kommunens og forvaltningens side opgaven med at styre både vores arbejde og tildelingen af bevillinger ved hjælp af et simpelt begreb kaldet "ledelse".

Vores daglige ledelse fungerer upåklageligt, men topstyring, regneark og en næsten religiøs tiltro til, at det hele så bliver mere effektivt, er et problem. Vi må så bare konkludere, at jo mere vi bliver effektiviseret, jo mindre effektivt arbejder vi.