EU-valget er vigtigere end nogensinde før

EU-valg: Kommentatorkøbing taler i øjeblikket om folketingsvalget non-stop. Valget til Folketinget er vigtigt. Men selvom kommentatorerne taler mindre om forårets andet valg, så er der også her meget på spil. Valget til Europa-Parlamentet 26. maj er faktisk det vigtigste af slagsen i mange år. EU står ved en skillevej.

I en ny oversigt over meningsmålingerne i EU's medlemslande tegner der sig et billede af en række højreorienterede fløjpartier, der stormer frem og kan erobre mange mandater i det nye Europa-Parlament.

Tilsammen kan partier som Dansk Folkeparti, franske Front National, tyske Alternative für Deutschland, italienske Lega Nord og deres meningsfæller i andre lande blive den anden største politiske gruppering i Europa-Parlamentet. De har det tilfælles med den yderste venstrefløj, der også ser ud til at gå frem, at de ønsker at opløse EU.

Vi ser udviklingen som stærkt bekymrende. Et nyt Europa-Parlament, der består af fløjpartier, som ønsker EU hvor peberet gror, kan spærre vejen for de fælles løsninger, vi har så stærkt brug for. I en verden med Donald Trump, antidemokratiske tendenser, klimaforandringer og flygtningestrømme har især i et lille land som Danmark ikke råd til at byde EU farvel.

Socialdemokratiet og Venstre ser forskelligt på, hvilket EU vi ønsker, og hvad der skal prioriteres. Lige som i dansk politik er der forskel på rød og blå i Europa. Men vi er enige om, at vi har brug for EU til at løse de grænseoverskridende problemer, vores samfund står over for. Derfor er det vigtigt, at vi i denne brydningstid gør os klart hvilke fordele, der kommer af det europæiske samarbejde. Lad os her nævne fire af de vigtigste.

EU er fredens projekt. Europas historie har været præget af vold og blodig konflikt. Tænk at vi i dag har bygget institutioner op, så vi kan tale, rejse og handle sammen frem for at slås. EU vandt for få år siden Nobels fredspris, og det er fuldt fortjent.

I Danmark er op imod en halv million arbejdspladser afhængige af vores samhandel med resten af EU. Derfor skader det os direkte, når for Storbritannien forlader Europa. Et eksempel er de danske fiskere, der i dag fanger 40 pct. af deres fisk i britisk farvand. Med et hårdt Brexit kan det som udgangspunkt ikke fortsætte.

EU er afgørende, når det kommer til miljø- og klimaudfordringerne. 2015, 2016, 2017 og 2018 var de fire varmeste år nogensinde målt i verden. Lige meget, hvor meget vi gør i Danmark, kan vi ikke redde klimaet alene. Her er det afgørende, at EU sætter høje reduktionskrav til udledning af CO2 og presser på i forhold til USA og Kina for at hæve ambitionsniveauet.

Og så er der spørgsmålet om den skattesvindel, som især multinationale selskaber står bag. Vi har set, hvordan Apple kan lave en aftale med Irland om at placere deres europæiske hovedkontor i Dublin, hvor de slipper med at betale 0,005 procent i skat. Det er grotesk. Der skal sættes ind på flere fronter, for eksempel ved at vedtage en fælles EU-bund under selskabsskatten.

Den yderste højrefløj og venstrefløj, der i Danmark er repræsenteret ved Dansk Folkeparti og Enhedslisten, har ingen løsninger på de udfordringer, vi nævner her. De vil opløse EU, og de står sammen med deres meningsfæller stærkt frem mod det kommende valg til Europa-Parlamentet.

Vi har ikke tænkt os ikke overlade Europa-Parlamentet til fløjpartierne. Vi melder os på tværs af rød og blå ind i kampen for fælles løsninger på fælles udfordringer.