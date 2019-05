EU-modstanden klinger hult

EU-modstand: Som kandidat til Europa-Parlamentet oplever jeg, at EU-modstanden stort set er helt væk. Hverken Dansk Folkeparti eller Enhedslisten kan presses til at sætte tidshorisont på en dansk folkeafstemning om EU-medlemskabet. Kun Folkebevægelsen mod EU holder fast i kravet, men har som det fremgår i Avisen Danmark 17. maj ingen anden konkret plan for den gamle drøm end et nordisk samarbejde. Det bliver svært, når hverken Sverige og Finland har planer om at forlade EU.

Hovedårsagen til EU-modstandens sidste krampetrækninger er selvfølgelig Brexit. Det politiske morads i Storbritannien har været et wakeup-call for danskerne, som nu for alvor ser fordelene ved EU - og slet ikke kan forestille sig at stå udenfor, når der skal findes fælles løsninger på migration, klimaudfordringer og handelsaftaler.

Helt grotesk har det derfor været at opleve en af kandidaterne fra Folkebevægelsen mod EU, Åge Staun. På vælgermøder har han tordnet mod EU og i samme toneleje som de værste Brexiteers krævet 'magten tilbage til Danmark' ved en hurtig udmeldelse.

Til hverdag er han direktør i det engelske og nordirske foderselskab Devenishs danske afdeling. Og arbejder her for at flytte foderproduktionen fra England til Jylland, når Brexit med truende toldsatser og handelshindringer bliver en realitet. Altså forbenet modstand i ord. Og sund erkendelse af EU's fordele i handling. EU-modstanden klinger mere hult end nogensinde.