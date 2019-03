EU har taget danskerne ved næsen

EU: Danskernes skattekroner flyder i en tiltagende lind strøm ned i lommerne på borgere fra andre EU-lande i form af SU, børnepenge, dagpenge og kontanthjælp.

Pengestrømmen illustrerer på grotesk vis, hvordan vi er blevet taget ved næsen af EU-systemet.

For aldrig nogensinde er danskerne jo blevet spurgt ved nogen som helst afstemning om EU-anliggender, om vi overhovedet vil acceptere et EU, der tager vores penge og fordeler dem som sociale ydelser til borgere i andre EU-lande.

EU-Kommissionen har ligefrem udarbejdet en oversigtsrapport over EU-borgeres rettigheder land for land. Det gælder selvfølgelig i princippet også danskernes rettigheder i andre lande - men man behøver jo ikke at være raketforsker for at vide, at en rumæner kan leve godt og længe af dansk SU eller børnepenge, mens det omvendte ikke ligefrem er tilfældet.

I mine - og Dansk Folkepartis - øjne er det både forkert og urimeligt, at EU og EU-domstolen skal afgøre, hvornår danske velfærdsydelser, finansieret af danskerne, skal udbetales til EU-borgere bosiddende i andre europæiske lande. Her er naturligvis tale om beslutninger, som det kun tilkommer Folketinget selv at træffe.

Derfor har vi i Dansk Folkeparti genfremsat et beslutningsforslag i Folketinget om at indføre et dansk velfærdsforbehold i EU - på linje med vore øvrige forbehold. Den danske regering bør i EU forhandle sig frem til et forbehold, der lyder således: "Uanset bestemmelserne i traktaterne kan Danmark opretholde egen lovgivning om tildeling af sociale ydelser."

Den konkrete anledning er, at EU nu er på vej med nye dagpengeregler, der vil sætte hele det danske dagpengesystem under pres. Men dagpengereglerne er blot ét af mange eksempler på, at danske regler og optjeningsprincipper gang på gang overtrumfes af EU-lovgivning - selv om danskerne aldrig er blevet spurgt om det.

Regeringens og Socialdemokratiets modstand over for EU's indgreb i vores sociale ydelser er hidtil faldet slattent til jorden. Derfor kan de EU-venlige partier passende understrege, at vi danskere naturligvis selv skal bestemme over vores sociale ydelser, ved at stemme ja til vores forslag om et nyt velfærdsforbehold. Alt andet vil være en opbakning til EU's nuværende, urimelige praksis.