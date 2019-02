EU-fanatikernes falske sang

EU: I kølvandet på Brexit har statsminister Lars Løkke Rasmussen efterhånden trukket sine slidte EU-hoser helt op over knæene.

Klædeligt er det ikke, og bedre bliver det ikke af, at de applauderende EU-entusiaster efterhånden minder mest om de sleske embedsmænd i "Kejserens Nye Klæder," sådan som de falder i svime over statsministerens positive EU-signaler. Sjældent har behovet været større for at høre barnets klare stemme skære igennem: "Men han har jo ikke noget på."

Men bestyrket af Brexit-besværlighederne stormer EU-tilhængerne afsted. Nu kan vi simpelthen ikke få nok EU, og det kan ikke gå hurtigt nok. Meningsmålinger bruges ukritisk og unuanceret til at slå fast, at danskerne elsker EU højere end nogensinde, og nu vil jubelentusiasterne igen til at pille ved de danske EU-forbehold.

Jeg er nok for gammel til at påtage mig rollen som barnet i H.C. Andersens eventyr, men jeg vil i hvert fald opfordre EU-entusiasterne til at tage den med ro.

At usikkerheden om Brexit får flere danskere end normalt til at fravige kravet om et dansk farvel til EU er jo ikke så mærkeligt. Det betyder bare ikke, at danskerne pludselig er blevet glødende EU-tilhængere. Forleden viste en af de omtalte meningsmålinger faktisk også, at danskernes skepsis over for EU er markant. Med god grund.

Men det ignoreres i EU-tilhængernes nye falske jubelsang.

I sag efter sag har Danmark - bare for nylig - ellers måttet afgive indflydelse og magtesløst rette ind efter Bruxelles. Bid for bid fratages vi selvbestemmelsesretten over vores sociale ydelser - som vi i DF mener skal målrettes til danskerne. Men glemt af EU-tilhængerne er det pludselig, at vi tvinges til at sende millioner af kroner i børnepenge til østeuropæiske lande. Glemt er det, at vores SU - der blandt de bedste i verden - nu fosser ud til alverdens modtagere over hele Europa, der for længst har indset fidusen. Glemt er det, at EU-Parlamentet har besluttet, at en østeuropæer med dagpengeret hjemmefra kan få ret til dagpenge i Danmark efter blot én dags arbejde. Glemt er også barselsorloven, hvor EU nu også vil diktere, hvordan danske forældre skal håndtere forældreskabet.

Og helt ignoreret er det, at EU-Kommissionen lægger op til at erstatte vetoretten på skatteområdet med flertalsafgørelser, så enkeltlande ikke kan bremse "vigtige forslag" i det indre marked," som det udtrykkes.

Man skulle tro, at der var nok at tage fat på for en regering, der vil arbejde for det danske folk og dansk suverænitet. Men regeringen holder sig tilsyneladende bare for øjne og ører for ikke at blive konfronteret med virkeligheden, mens de højlydt istemmer jubelsangen om EU's fortræffeligheder.

Egentlig er det jo ganske barokt, og herfra skal blot lyde en opfordring til regeringen om at droppe den falske jubelsang og i stedet begynde at arbejde for Danmark og danskerne.