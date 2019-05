EU. Ud af det gedemarked

Læserbrev: Skulle vi ikke få nogle flere afstemninger om ting og sager? For eksempel om EU skal bestemme, at landmænd må bruge gift, der dræber bier? Om rumænske tyvebander skal afsone i Danmark? Om jordbærplukkere skal have sendt børnepenge til deres hjemland? Om studerende skal ha SU? Om EU skal bestemme, om Danmark skal have grænsekontrol osv?

Jeg tror nok, resultatet bliver noget anderledes, end virkeligheden er. Og hvorfor mon EU tromler hen over os? De skal da ikke bestemme, hvad vi vil. Ud af det gedemarked nu. Tak for kaffe.