Læserbrev: Bag om ryggen på det danske folk har et flertal af Folketingets politikere tilsluttet sig Europluspagten og Finanspagten. Hermed tilsidesætter de den grundlovsafstemning, hvor Danmark sagde nej til Euroen og den Monetære Økonomiske Union. Disse pagter er indskrevet i ECB-traktaten, der danner det juridiske grundlag for overgangen til Bankunionen. Derfor er en Bankunion i Danmark uden en foregående folkeafstemning i åben strid med Grundlovens §20.

Finanspagten er en mellemstatslig pagt, som kræver, at de deltagende lande skal indføre en budgetlov med faste fireårige lofter over de offentlige udgifter. Dette gælder også regioner og kommuner, samt en automatisk straffemekanisme, der træder i kraft, hvis EU's ønsker ikke opfyldes.

Hvad gør vi, når politikerne ikke overholder Grundloven? De sætter tydeligvis håbet om millionstillinger i EU højere end den Danske Grundlov og vores økonomiske velfærd i deres iver for at tvinge Danmark ind i den Bankunion, der skal betale den Sydeuropæiske gæld.

Bemærk, dette problem snakker politikerne ikke om i de to valgkampe. I tilfælde af, at du har muligheden for at spørge, i debatter eller i læserbreve, så tilkendegiv ikke om du er for eller mod EU, men om hvem af politikerne, der vil indføre en Bankunion uden en demokratisk folkeafstemning.

Skulle du komme til orde, så vil politikerne fortælle dig, hvor godt og vigtigt en Bankunion er. Afbryd, det er ikke spørgsmålet. Danmark har stemt nej til Euroen og den Monetære Økonomiske Union, som Bankunionen henhører under. Vil I indføre Bankunionen uden en demokratisk folkeafstemning - svar udbedes, ja eller nej - hvis de vil indføre en Bankunion, så er det et brud på Grundloven.