Læserbrev: Miljøministeriet oplyser, at trafikstøj giver sagesløse nedsat livskvalitet i form af hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blodtryk, forøget risiko for hjertesygdomme og diabetes samt skønnet 800-2200 hospitalsindlæggelser på landsplan om året. Vejstøj vurderes endvidere som årsag til 200-500 for tidlige dødsfald om året som følge af forhøjet blodtryk og hjertesygdom - altså mere end antallet af trafikdræbte i Danmark. WHO's retningslinjer for vejstøj anbefaler en grænse på 53dB, mens Danmarks grænse for sundhedsskadelig støj er 58dB. Langs E20 syd om Odense er trafikstøjen typisk på 65-70dB.

Støjgruppen Odense har derfor også bedt den nye transportminister om støjdæmpning ved en hastighedsnedsættelse til 80 km/t på E20 syd om Odense, indtil udvidelsen til 3 spor med den tilhørende støjafskærmning er gennemført. Støjgruppen måtte nemlig med den tidligere ministers afslag på samme anmodning desværre konstatere, at selv om man i ministeriet er helt klar over støjens alvorlige sundhedsskadelige virkninger, var der dengang ikke politisk vilje til en hastighedsnedsættelse. Man prioriterede altså helt bevidst mobilitet på bekostning af borgernes helbred.

Støjgruppen Odense håber, at den fornyede henvendelse møder en mere human holdning hos den nye transportminister/regering, der nu vil imødekomme ønsket om hastighedsnedsættelse af hensyn til borgernes helbred.

Som en del af udbygningen af motorvejen syd om Odense er der planlagt etableret støjskærme langs flere delstrækninger, og udvidelsen var påtænkt begyndt i 2021 med afslutning i 2027 i den infrastrukturplan, som den tidligere regering og Dansk Folkeparti vedtog.

De 10.000 borgere langs motorvejen E20 syd om Odense kan altså desværre påregne i fortsat otte år at skulle leve i dette helbredsskadelige støjhelvede, hvor folk invalideres og dør. Støjgruppen har derfor også bedt den nye transportminister om, at den planlagte støjafskærmning bygges nu og ikke afventer motorvejens forhåbentlige udvidelse fra 2021.

Det er grotesk, at der ved etablering af motorveje tages mere hensyn til frøer, fugle og andre dyr med milliondyre faunapassager mv. - end til de borgere, der i årevis bliver skadet og dør af trafikstøjen.