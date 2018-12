E20: Fortsæt dog kampagnen for det tredje spor

I lederen i Fyens Stiftstidende den 4/12 bebrejdes fynsk valgte folketingspolitikere, at de ikke har gjort nok for at få udvidelsen af motorvejen syd om Odense med i den netop aftalte finanslov for 2019. En udvidelse der samtidig ville inkludere nødvendig dæmpning af det mangeårige støjhelvede for de 3500 husstande og 10.000 beboere ved motorvejen. Det bedste, der nu kan stilles i udsigt, er altså fortsat, at trafik- og støjproblemet først løses generelt af Vejdirektoratet i forbindelse med en kommende udvidelsen af motorvejen - i bedste fald om fem-seks år.

Som bekendt drives politikere af, hvad pressen skriver, og Fyens Stiftstidende, der "dækker verden og dyrker Fyn", har her slet ikke gjort nok for at fremme sagen og må derfor dele ansvaret for det dårlige resultat med vore politikere.

Derfor bør Fyens Stiftstidendes effektive kampagne, der støttet af fynske borgmestre m.fl., var stærkt medvirkende til beslutningen om tre spor på motorvejen på Vestfyn indtil afkørsel 53 Odense Vest, nu genoptages - for tre spor syd om Odense.

Beløbet hertil på 1,4 milliarder er som bekendt afsat, men nu skal de bevilges og gerne under de kommende forhandlinger om Infrastrukturfonden - så udvidelsen syd om Odense sker i sammenhæng med de tre spor på Vestfyn - og med effektiv støjdæmpning.

Samtidig bør hastigheden af hensyn til støjramte beboeres helbred sættes midlertidigt ned til 70 km/t - indtil udvidelsen og tilstrækkelig støjdæmpning er gennemført.