E20. Alt klar til tredje spor

I april 2019 kommer der gang i arbejdet med at bygge og anlægge næste etape af det tredje fynske motorvejsspor ifølge udmelding fra Vejdirektoratet. Første delstrækning er sendt i udbud, tilladelserne er på plads, og pengene er sat af. Arbejdet med næste delstrækning kan gå i gang, når licitationen er gennemført.

Det er super godt for Fyn og hele Danmark. Der er i den grad behov for at få udvidelsen af det tredje fynske motorvejsspor gennemført, og det er godt, at vi nu får arbejdet sat i gang med den næste delstrækning.

Der er bevilget og sat penge af til næste etape fra Nr. Aaby til Odense V, og det er bygningen af den etape, der nu sættes i gang, rent praktisk opdelt i to delstrækninger. Anlægsarbejdet forventes at vare til medio 2022.

Nu skal vi for alvor til at kæmpe for at få pengene sat af på finansloven til etapen syd om Odense, så maskinerne meget praktisk kan fortsætte arbejdet.