E-boks. Send de gode nyheder på andre måder

Det er så fristende for kommunen at sende reklamer/almene meddelelser ud i e-boks. Fordi det er så let og så billigt - men den går ikke.

Sidst var det noget fra Stadsarkivet: Fortæl din historie. På alle måder et godt initiativ, men det har ikke noget at gøre i en privat mail-brevkasse, som man ifølge loven skal åbne regelmæssigt for at få meddelelser om skat, personligt helbred m.m. Breve i e-boks skal være - om ikke livsvigtige - så i hvert fald uundværlige for dén borger, der er tvunget til at modtage meddelelsen. Så Odense Kommune: Giv os de gode nyheder på andre måder.