Dyretransporter er en kæmpe skandale

Jeg henvendte mig til daværende landbrugsminister Dan Jørgensen om problemet med transport af svin i Danmark, som tilnærmelsesvis er dyreplageri. Min henvendelse skete på Det Fynske Folkemøde i Odense i 2014. Jeg hørte aldrig fra ham.

På et bebudet møde i Faaborg om slagterierne i Danmark, hvorpå dette emne var et af de højaktuelle punkter, inviterede vi Venstres landbrugsordfører Erling Bonnesen og europaordfører fra Socialdemokratiet Erik Christensen. Disse to politikkere gad end ikke at svare, ej heller melde afbud til mødet.

Jeg har påpeget, at Danish Crown har haft utallige væltede lastvogne med slagterisvin med det til følge, at man hver gang må aflive flere hundrede svin i vejgrøfterne med boltpistoler, senest for en måned siden ved Storebæltsbroen. Dernæst har man lange kørselstimer med svin til Essen i Tyskland - i de fleste tilfælde over 20 timer.

Eksport af levende pattegrise er steget kolossalt til Tyskland i 2018. 13,6 millioner svarende til 43 procent af den totale svineproduktion i Danmark. Dette skyldes, at den tyske regering giver støtte til landmændene. Også i denne forbindelse er ca. 9000 grise døde under transporten i 2018.

Man lever simpelthen ikke op til dyrevelfærd. Jeg ved, at Dyrenes Beskyttelse gentagne gange har rettet henvendelser, som nu måske giver pote. Fødevarestyrelsen har hele tiden siddet med korslagte arme. Hvorfor vil vores politikkere ikke diskutere dette store problem og standse disse transporter? Man bør også tænke på trafiksikkerheden.