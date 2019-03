Dyretransport er et ministerielt ansvar

Ytringsfriheden gælder os alle, men man kan jo vælge at springe de læserbrevsskribenter over, hvis holdninger overstiger ens egen tilgang til tilværelsen. Det gør jeg ofte, når der står Allan Holm Nielsen på læserbrevet, men da der 8. marts stod tak for døde svin til Dan Jørgensen, så må jeg sige, at min kæde hoppede af.

Det er et ministeriel ansvar, at dyretransporter foregår på en anstændig måde, hvilket også gælder i hele EU. Men det er, som om det er en besættelse for AHN, at 3F i sin tid indgav en konkursbegæring mod AHNs families gartneri. Derfor skal fagforeningen hele tiden jagtes af AHN.

I dette tilfælde får Dan Jørgensen en på hatten ved samme lejlighed. Gå dog efter bolden i stedet for manden. Hvis AHN ønsker at komme ud over sine dæmoner mod fagbevægelsen, synes jeg, at AHN skal søge professionel hjælp.

I øvrigt vil jeg gerne henlede opmærksomheden på, at det samfund, vi har i dag, er skabt af fagforeningerne og deres medlemmer.