Duften af mad. Fra drøm til virkelighed

Kære Ældreråd.

Her i sommerferien havde I et læserbrev i Fyens Stiftstidende omkring maden til de ældre. I udtrykker blandt andet et ønske om, at madlavning skal tilbage på plejecentrene, og at forskellige forsøgsordninger fortsætter. Holdninger I også gav udtryk for, da I var til fælles møde med det politiske udvalg.

Vi er grundlæggende enige i jeres ønsker og mål om mere lokal madlavning. Duften af frisklavet mad og aktiviteten omkring madlavningen er alt sammen noget, der giver værdi.

Men som I også ved, er der store praktiske og betydelige økonomiske udfordringer i forhold til at gøre drømmen til virkelighed. I nævner selv den mangeårige leasingkontrakt på storkøkkenet, men der er også andre knaster. Det betyder selvfølgelig ikke, at man helt skal give op!

Vi arbejder videre i den rigtige retning og I ved, at vores dør altid er åben i forhold til nye idéer og input.