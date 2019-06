Du skal arbejde for din ydelse, Joachim B. Olsen

Læserbrev: Så blev valget overstået, og der er sket en udskiftning på Borgen, nye kommer til, og andre er blevet fyret. Det er ganske, som det foregår på almindelige virksomheder i Danmark året rundt, men her holder ligheden også op.

Hvor andre almindelige mennesker skal melde sig på jobcenter som ledig den første dag og søge minimum to job om ugen for at blive understøttelsesberettiget med maksimalt små 20.000 kroner om måneden, gælder der helt andre regler for de forhenværende politikere, der har sørget for sig selv med 56.000 kroner om måneden i vederlag i to år uden nogen forpligtelser, hvilket er særdeles kritisabelt.

Blandt de fyrede politikere er bl.a. Joachim B. Olsen, der om nogen har rådgivet om, hvordan ledige skulle behandles og arbejde for ydelsen, der var alt for høj, og hvis et arbejde ikke var nok, måtte man tage to job for ikke at lægge nogen til last. Så Joachim, træd nu i karakter og kom ud at arbejde for din ydelse, det gælder ikke alene for dig, men for alle de forhenværende, der har hånet og nedgjort de arbejdsløse.

Men problemet er vel nærmere, at I ikke aner, hvordan man skal arbejde. De fleste af jer har jo aldrig prøvet.

At så staten oveni vil udbetale 25 millioner kroner i partistøtte til de partier, der ikke kom i Folketinget, er en skandale. Klaus Riskær Pedersen opløste sit parti på valgaftenen, men skal alligevel modtage ca. fire milioner kroner, og Stram Kurs og Kristendemokraterne hver ca. 10 millioner kroner. Var der nogen, der sagde Politiker-lede, nepotisme og pampervælde?