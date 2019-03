Du er selv med at umuliggøre integrationen

Terror: Tirsdag bragt Opinion et forstemmende indlæg fra John Jensen, Svendborg. Han har reflekteret over det forfærdelige terrorangreb i Christchurch, New Zealand - og er nået til den konklusion, at et sådant angreb er forventeligt.

Først og fremmest: Ethvert terrorangreb er uacceptabelt - uanset hvem der begår ugerningen. Når det er sagt, så må John Jensen vel være klar over, at langt de fleste ofre for terroren i verden er muslimer - og at mange muslimer derfor er på flugt fra netop terror.

Jensen skriver, at "når uduelige politikere tvinger deres borgere til at leve sammen med og forsørge integrationsnægtende muslimer, vil der opstå protestaktionen mod politikernes dumhed og uansvarlighed - angrebet på moskeerne i Christchurch var et sådant."

Efter min opfattelse repræsenterer John Jensen tilsyneladende præcis den gruppe mennesker, der er medvirkende til at vanskeliggøre at få integrationen til at fungere.

For han demonstrerer i den grad en manglende forståelse for folks forskelligheder og manglende forståelse for, at vi i Danmark har religionsfrihed og ikke sætter folk i bås, fordi de har en bestemt religion. Han har tilsyneladende manglende empati og manglende indsigt i verdens begivenheder - og i Danmarks historie.

Der er således intet opløftende ved Jensens indlæg.