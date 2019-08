Du er ikke velkommen her!

Læserbrev: Man skal fremvise lønsedler for de sidste tre måneder. Og et bevis på, at man har en uddannelse, der er mere end grundskolen. Det er nogle af de krav, der er for at kunne leje sig ind i det almene byggeri Korsløkkeparken. Hvis man er på dagpenge eller sygedagpenge, på de laveste kontanthjælpydelser eller deltager i et ressourceforløb, kan man heller ikke leje sig ind.

Det er et udmærket tiltag for at undgå, at de nyrenoverede huse skal rives ned som følge af den ghettoplan, som blev skabt i det afgåede folketing og rammer alt for mange "uskyldige".

Det må være en ekstra nedtur for de mennesker, der allerede i skolen og af arbejdsgivere har fået at vide, at de ikke er gode nok og nu heller ikke er gode nok til at bo, hvor andre må.

Heldigvis bliver man ikke afvist, bare fordi man er indvandrer. Men - selv om man som indvandre fungerer godt i samfundet, får man tudet ørerne fulde af, at man kan få en stor pose penge, hvis man rejser "hjem". Det må ikke være rart at få at vide, at man er uønsket.

Hvor bevæger vores samfund sig hen?