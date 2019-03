Drop Melodi Grand Prix hvis det skal være på den måde

Trist: Der er nu gået et par uger siden Dansk Melodi Grand Prix 2019 i Boxen i Herning. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg som grand prixentusiast gennem mange år er meget negativt overrasket over, hvad der blev sendt fra Herning i år.

Ti triste og kedelige sange, det er vanskeligt at synge med på. Dog - af ti ringe sange, endte de to mindst ringe på henholdsvis første- og andenpladsen den aften. Ydermere en trist, mørk scene og to værter, der var uengagerede. Ingen tvivl om, at Johannes og Kristian er dygtige, men der var ikke megen entusiasme at spore. Der blev bare liret replikker af fra et på forhånd nøje indstuderet manuskript. Yderst kedeligt.

Således blev 2019 endnu et år i rækken af år, hvor Dansk Melodi Grand Prix ikke begejstrede. Det kan jo ikke blive ved. Der må andre boller på suppen. Fra DR's side kunne man eksempelvis skæve til Norge og det Melodi Grand Prix, der afvikledes i Oslo Spektrum 2. marts.

Dersom DR vil holde fast i linjen, der de seneste år har gjort sig gældende, vil min opfordring være, at man i stedet helt dropper Dansk Melodi Grand Prix. Naturligvis endvidere, at man dropper dansk deltagelse i Eurovision Song Contest.

For så har det overlevet sig selv og bliver aldrig bedre (den underholdning, man med rette kan forvente). Desuden er der næppe tvivl om, de licenskroner, der så spares, vil kunne bruges bedre på andre programmer.