Dragen. Vi skylder jer mere, end vi kan give tilbage

Læserbrev: I et samfund, hvor der harceleres over manglende ressourcer i børneinstitutionerne, og kvaliteten i nogle tilfælde bliver derefter, findes der en lille perle i Odense SV: Dragen. En vuggestue og børnehave samlet i ét. Her udfører de ansatte én af de vigtigste opgaver i samfundet; at forme og udvikle børn, der skal fungere som ordentlige, balancerede og reflekterende mennesker på sigt. Denne opgave udfører de til fulde uden retweets, likes og anden anerkendelse på den nye bekræftelsesskala anno 2019.

Dragen skal ikke skabe sorte tal på bundlinjen, men endnu vigtigere; velfungerende børn og tilfredse forældre. I det ene ringhjørne står de passive forældre, der måske engagerer sig mindre ift. normen, og i det andet hjørne står speltforældrene, der følger enhver detalje i barnets hverdag. Dette maskinrum skal de ansatte navigere i, hvilket er en udfordring på alle planer; en knivskarp balance, hvor der kræves de ypperste pædagogiske kompetencer og en glasklar situationsfornemmelse.

Jeg kan efter en håndfuld år i Dragen konstatere, at dette klarer institutionens ansatte til perfektion. Der er en fælles indforståethed de ansatte imellem i forhold til det værdisæt, Dragen vil signalere og agere efter. Dette sikrer en subtil kommunikation og adfærd i relationen til forældre og børn på en helt naturlig måde.

Nuvel, der laves også fejl ligesom i alle andre brancher, men én fejl i denne branche koster ikke kun et defekt element på samlebåndet, men medfører potentielt en uoprettelig skade på en menneskelig relation. Derfor bliver beundringen ikke mindre, når man ser, hvordan de ansatte håndterer disse udfordringer på daglig basis. Alt dette munder ud i, at vi nu har fået et barn ud af dette børnehus, der er klar til skolen, og formet i en grad, der giver de bedste forudsætninger for at klare sig videre i livet.

I en samfundskontekst knytter der sig et narrativ om for få pædagoger og manglende kvalitet til børneinstitutioner. Derfor fandt jeg det relevant at berette om en klokkeklar undtagelse i form af de oplevelser, vi har haft de seneste fem års tid.

Vi skylder Dragen og dens ansatte i Sanderum mere end vi kan give tilbage.