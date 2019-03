Donald Trump er smart

Demokraterne i USA vil ikke finde sig i, at præsident Donald Trump omtaler Ruslands præsident Putin og Nordkoreas leder Kim Jong-Um som gode venner og vil have præsident Trump afsat. Det er uhyre udemokratisk mener de politiske modstandere til den amerikanske præsident.

Vi der repræsenterer erhvervslivet og har fået bonus med luksusbiler, villa med havudsigt med mere, er fordi vi er begavet på en taktisk god måde. Når jeg skulle opnå noget i erhvervslivet, og havde det svært ved enkelt personer, roste jeg gerne personen, samt de mennesker der var omkring ham/hende. I stort set alle tilfælde sagde det bingo til et godt, ofte nært forhold. Lidt groft sagt, pacificerer man sine "fjender". Dem der mener noget andet, kører i små brugte biler og har mindre gode boliger.

Præsident Trump er smart. Han roser sine "fjender" og opnår et godt forhold til dem. At genere sine fjender er en dårlig kop te.

For mig er det tydeligt, at han omfavner sine fjender, og på den måde opnår sine politiske mål. Ret smart, meget smart, og derfor tror jeg, at han vil få fire år mere som præsident i USA.