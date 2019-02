Dø før du dør

Indenfor Østens filosofier tales der mange steder om dette: at dø før man dør - noget vi har sværere ved at forstå her i Vesten. Selv har jeg haft mulighed for at være tæt på døden tre gange i mit nu 81-årige liv.

Som ung og nyforlovet var min daværende kæreste og jeg på vandretur i det daværende Jugoslavien, den del, der nu hedder Slovenien. Vi vandrede i bjergene sammen med nogle lokale bekendte, og opturen gik fint. Da vi skulle ned ad bjerget igen, blev en af de unge kvinder dårlig, og vi mænd skiftedes til at støtte hende på vejen ned ad den smalle sti med bjergvæggen på den ene side og afgrunden på den anden.

Da det var min tur til at støtte hende, kom vi til et stykke, der var isbelagt. Pludselig forsvandt benene under mig, og jeg gled ud over kanten med 500-600 m ned i afgrunden. Jeg greb automatisk efter et holdepunkt og fik med min venstre arm fat i et lille klippefremspring. Normalt ville jeg ikke kunne trække mig op i min venstre, svageste arm, men det kunne jeg her, og jeg reddede mig op på afsatsen.

Den anden gang, hvor jeg mener at have været tæt på døden, var faktisk i kraft af et ønske om at dø, da jeg befandt mig i en dyb krise efter en skilsmisse. Vi kan aldrig vide, hvor tæt vi har været på at begå selvmord, det er klart, men jeg havde dog fundet jagtgeværet frem og havde ladt det.

Senere var det en stor glæde, at jeg valgte denne løsning fra. Den sidste gang skete her for nylig, hvor jeg i fem uger havde været total energiforladt og kraftesløs. Jeg kunne næppe stå på benene og næppe løfte armene, og i min høje alder kan det være en advarsel om enten, at det aldrig bliver bedre, eller at døden er nær.

Den første gang oplevede jeg ren angst, både pga. chokket over at falde ud over kanten, men også en angst for at dø.

Den anden gang oplevede jeg en dyb sorg over at skulle dø, selvom det var selvvalgt.

Men denne tredje gang, som kun ligger nogle få dage tilbage, var helt anderledes. Da jeg i mange år har beskæftiget mig med Østens filosofier, kunne jeg ikke blot tænke på dette begreb: "Dø før du dør," men faktisk kunne jeg mærke det på et meget dybt plan. Det var, som om noget dybt i mit indre sagde til mig: "Dø før du dør, så du kan nå at blive mæt af dage." Dette gav mig en dyb ro i mit indre, og i løbet af de følgende par dage, begyndte energien at vende tilbage.

Jeg oplever nu en følelse af stor taknemlighed, ikke blot over at kunne leve videre i endnu et antal år, men lige så meget en taknemlighed over at have oplevet en dyb fred ved tanken om på et eller andet tidspunkt at skulle dø.