Dyrker idolet, duften lidt blandet.Her er en helt der er havnet i vandet.Det er i grunden en tragisk historie.Undskylder meget og pudser sin glorie.Bifaldet brager lyden af charme.Lidt kokain de beskyttende arme.Spørgsmål om meget, mangler et svar.X Faktor hylder en påvirket Star.

Sangen har vinger alle har drømme.Ingen har retten at revse og dømme.Hvis det er rigtigt at være på stoffer.Så er et musisk talent blevet offer.Er det debatten om ulven og lammet.Båret på hænder i TV programmet.Dobbeltmoral i et sanseligt spil.Jeg kan jo slukke, har retten dertil.