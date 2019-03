Disruption. Lars Løkkes selvsikre tåbelighed

I Æsops berømte fabel dyster haren og skildpadden mod hinanden i et løb. Haren styrter af sted på lette lange hareben og er fra begyndelsen så sikker på sin egen fortræffelighed og forestående sejr, at han ender med at blive sin egen værste fjende og dermed taber den oplagte sejr. Derimod har skildpadden udholdenhed og ukuelighed, og på trods af sin langsomhed vinder han dysten.

Da Lars Løkke nedsatte Disruptionrådet i 2017, syntes det at være med en overbevisning om, at hvis bare vi er hurtigst, er vi også bedst. Hvis bare vi griber nye digitale teknologier i farten, vil vi automatisk vinde på det.

I mine øjne er denne idé en tåbelighed på linje med harens selvsikre uvidenhed.

Disruption betyder forstyrrelse. At politikere, med Lars Løkke i front, har labbet amerikanske techkonsulenters overfladiske budskaber i sig, er mig en gåde. Budskabet om de evige forstyrrelsers forjættede jagtmarker i en verden, der i forvejen er ved at flyde over af evige forstyrrelser, er absurd.

Digitaliseringen i Danmark har i løbet af ganske kort tid bredt sig fra noget, den enkelte kunne vælge til, til noget ingen kan vælge fra. Skiftende regeringers teknologibegejstring er netop det; begejstring. Har vi ikke, som borgere i et demokratisk samfund, krav på noget mere fra vore folkevalgte end begejstring? Hvad med indsigt, viden, omhyggelighed og lydhørhed over for kritik?

Når man ser på de utallige it-skandaler, som har hærget det offentlige, hvor milliardtabene og de katastrofale konsekvenser betales af borgerne, kunne man ønske sig politikere, som ikke var blege for at gå imod den tendentiøse begejstring og i stedet krævede omtanke og tilbageholdenhed, inden vigtige samfundsforandrende beslutninger tages.

Disruptionrådet sidder fast i en ureflekteret tilgang til digitalisering. Derfor er udtrykket disruption for mig blevet et skældsord. Det er et udtryk for en naragtig og historieløs politik, som logrende løber i halen på amerikanske techselskaber med håb om, at der falder lidt godbidder af.

I stedet burde vi begynde at spørge os selv og hinanden om, hvad vi egentlig skal bruge teknologien til. Om hvor det giver mening, og hvor det ikke giver mening at bruge den. Og vigtigst af alt; hvad det vil sige at være menneske i verden i dag, og hvordan vi skaber gode menneskeværdige, meningsfyldte og bæredygtige liv for os allesammen.