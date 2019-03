Jeg er efterhånden træt af at høre politikere snakke om de store besparelser, der skal gennemføres, fordi der bliver flere danskere over 80 år. Det er, som om 80 år er skillelinjen for øgede udgifter for samfundet. Det er diskriminerende at beskylde en bestemt aldersgruppe for at være næsten den eneste årsag til kommunernes skrantende økonomi.

Jeg er selv en af de formastelige, som har tilladt sig at blive endda næsten 85 år, men i øvrigt kender jeg ret mange i den aldersgruppe, som klarer sig ganske udmærket uden hjælp fra den offentlige kasse. Jeg vil påstå, at "min" aldersgruppe ikke koster flere skattekroner end de yngre grupper, og jeg vil opfordre politikerne til at huske deres bekymringer, når og hvis de, forhåbentlig, selv når så langt.