Digitalt liv. Computeren er en helvedesmaskine

Læserbrev: 16. marts var der et indlæg af Sofie Hytteballe. Det var det bedste, jeg længe har læst i avisen. Det var som talt ud af min mund.

Hun skriver, at hendes generation har styr på det digitale liv, men hvad med os gamle, som ikke er vokset op med det?

Tænk, man kan ikke finde et almindeligt brev i sin postkasse mere. Det ville tage et sekund at sprætte op og læse, her skulle ikke tages kopier, man havde jo brevet. Nu skal man først ind i mailen og se, om der er kommet et brev, så går man ind i sin post og finder brevet, så skal et printes ud for at tage med på sygehuset eller lignende. Der er også flere bilag til, og inden man kan lukke for den helvedes-maskine, er der gået en time - for at få et brev.

Da jeg var færdig på arbejdsmarkedet, ville jeg nyde mine sidste år - ikke sidde og glo ind i en skærm. Jeg begyndte at lære noder og spille klaver og gå til dans og de ting, som giver livet kulør. Hvorfor skal man så tvinges til at sidde og blive så ophidset for at lave en korrespondance og almindelig administration? Ingen hjælp at hente, hverken i det private eller i det offentlige. Man bliver bare mødt med: "Gå ind på nettet og klar det selv".

Jeg har arbejdet fuldtid i 45 år med at give god service, men det kendes ikke mere.

Glæden ved at lægge f.eks. 50 kroner til side, hvis man havde lidt i overskud på en måned og så se, at beløbet voksede, og man kunne glæde sig til at holde en rund fødselsdag for disse penge, er også taget fra os. Hvis vi vil betale med rede penge, siger leverandøren nej tak, de må ikke tage imod andet end kort.

Hvad er det for et samfund, vi lever i?

Når jeg er død, kommer der vel en besked, der siger: Vær venlig at gå ind på nettet og lav døds-anmeldelsen selv".