Dannelse. Vores liv er blevet digitalt på rigtig mange måder, og selv de yngste børn får i en meget tidlig alder en smartphone eller tablet i hånden.

Vi skal være i stand til at anvende teknologierne, reflektere og forholde os kritisk til både indholdet og mediernes virkemidler. Børnene lærer det bedst ved at være aktive og kreative. Oplevelsen af, at de selv kan skabe indhold og påvirke de medier, de bruger, er afgørende for deres digitale dannelse.

Børnehaven har et stort medansvar for at give de 3-6-årige et godt afsæt til deres livslange digitale dannelsesrejse. Det er ikke nok, at børn bruger de digitale redskaber hjemme og i deres fritid, hvor brugen ofte er passiv og konsumerende. Mange børn ved ikke, at man selv kan skabe indhold, være kreativ og aktiv med en iPad.

En ny undersøgelse fra Børns Vilkår og Medierådet for Børn og Unge viser desværre, at børnehavebørn har ulige forudsætninger for at blive digitalt dannede. De har således forskellige forudsætninger for at bruge de digitale medier varieret og dermed forholde sig kritisk og reflekteret til dem.

Børn i familier, hvor forældrene er digitalt kompetente og børn med forældre, der er sammen med børnene om digitale medier, ser ud til at være bedre stillet end børn i andre familier. Dagtilbuddet kan derfor spille en vigtig rolle i at sikre et pædagogisk miljø, hvor alle børn kan gøre deres egne erfaringer med teknologien gennem leg, eksperimenter og dialog.

Undersøgelsen viser også, at der er stor forskel på kommunernes fokus og stor forskel på, hvordan dagtilbuddene inddrager digitale medier i det pædagogiske arbejde. Mange pædagoger er måske bange for at komme til at gøre noget forkert, de savner kompetencerne, tiden er knap, eller de har svært ved at se, hvordan de digitale redskaber kan være relevante for det, der ellers foregår i institutionen.

Så hvordan kan vi konkret gribe arbejdet an med at give børnene et skabende ejerskab? Det Danske Filminstitut tilbyder en app, der er udviklet sammen med pædagoger, og som tager afsæt i den pædagogiske læreplan.

Via appen 'Filmcentralen/For de yngste' kan børn og pædagoger se korte film sammen og tale om oplevelsen, eller børnene kan fotografere og optage lyd indendørs og udendørs. Børnene kan også lave deres egne, små animationsfilm. Filmene kobles til dialog og leg. Visionen er, at alle børn skal have mulighed for at opleve, forstå og skabe fortællinger med levende billeder.

Her et halvt år efter lanceringen har 18 kommuner givet alle deres børnehaver og dagplejere adgang til materialet - og flere kommuner skal med på vognen.

Digital dannelse handler om at kunne bruge medierne kreativt og kritisk. Udviklingen af den evne skal have næring i en tidlig alder for eksempel ved at bruge filmmediet kreativt og skabe rum til, at børn og voksne kan være sammen om digitale og kulturelle oplevelser. Landets børnehaver skal være med til at løfte denne dannelsesopgave, så børnene kan få lige muligheder for at kunne fungere i vores digitale samfund.