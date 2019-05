Differentieret støtte til friskolerne - det er en ommer, S!

Valgkampen viser partiernes syn på skoleformer. Socialdemokraterne bilder folk ind, at folkeskolen styrkes, hvis friskolen svækkes. Intet kunne være mere forkert - de er jo hinandens supplementer. Det ved de fleste.

Midt i valgkampen går det op for S, at det er til skade for landdistrikterne at reducere friskolernes koblingsprocent. Og for partiets valgtilslutning. Godt set, S! Nu justerer de så politikken: S vil fortsat reducere friskolernes koblingsprocent, men ikke lige hvis der er langt til en folkeskole. Hvor går grænsen, S?

Lad os zoome ind på et lokalområde som Glamsbjerg og omegn med over 3300 indbyggere. Her er både to friskoler og to folkeskoler. Alle er gode og velbesøgte skoler. Alle inden for en radius af 2,5 kilometer. Spørgsmålet bliver så: Skal familierne i Glamsbjerg ikke længere have valgfrihed mellem folke- og friskoler? Skal den ene friskole fredes, men ikke den anden? Og i givet fald, hvilken af dem skal have 71 procent i tilskud og hvilken 76 procent?

Det er da en ommer, S! Bekend jer dog bare til, at I grundlæggende ikke bryder jer om tanken om valgfrihed, mangfoldighed, diversitet og den frie skole i sin helhed. Den ærlighed ville dog trods alt vække en smule mere respekt.