Det trafikale kaos

Jeg læste et læserbrev, skrevet af en cyklist, som var meget fortørnet over bilisters parkeringsadfærd, specielt parkering på cykelstier, til stor fare og irritation for vedkommende.

Er selv både cyklist og bilist og ved, hvor svært det er med parkering her i byen.

Jeg kender godt de forskellige trafikanters tolkning af færdselsregler og må indrømme, at hvis alle tolkede reglerne, som de fleste cyklister gør - selv min egen kone ændrede opfattelse fra en totalt kør-efter-reglerne aktivist, når hun kører i bil, til en hel del selvopfundne regler som cyklist - ville det være med livet som indsats at færdes i trafikken for alle.

Men det kan selvfølgelig være vanskeligt at forholde sig til dette, når de, som skal forvalte reglerne, også parkerer som fotovogn på billedet. Er det o.k. at bryde en regel for at tage nogle i at bryde en anden?