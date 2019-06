Læserbrev: Hvis SF, Enhedslisten og Alternativet lykkes med at presse Socialdemokratiet til at øge forbruget, sænke væksten og dermed gøre Danmark fattigere, vil den kommende regering ligge i dvale i hele den kommende periode. Så det ser sort ud for Danmark, og de såkaldte økonomiske vismænd har endda fornylig været på banen og advare om, at der vil ske en økonomisk nedtur igen.

Samtidig er det måske lykkedes Morten Østergaard at sikre sin muslimske vælgerbase i ghettoerne til at få indflydelse i dansk politik. Så må danskerne igen imødese en større tilstrømning af migranter, flere familiesammenføringer og mere islam i samfundet og igen mindre tilskud til vores egne i samfundet. Det er noget forbandet svineri, vi har i vente. Godt man ikke stemte rødt.