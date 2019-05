Det nye Danmark

Nye undersøgelser peger på, at der er tendens til, at folk flytter fra de store byer ud til de mindre lokalsamfund. Det, synes jeg, er dejlige nyheder. Det er så vigtigt at vi bevarer en mangfoldighed i vores livsmønstre, og der skal være plads til forskellige måder at leve vores liv på. Nogle mennesker, som jeg, foretrækker luft og natur omkring sig - i øvrigt jo så også til mere "rimelige" boligprisniveauer, der passer til helt almindelige indkomster, hvilket kan være et problem i de store byer.

Der er dog desværre eksempler på, at realkreditinstitutterne ikke vil finansiere selv små beløb. Og her synes jeg, at staten, kommunen og lokalrådet skal presse realkreditten på flere forskellige parametre, for derefter at få skabt en base for liv på landet.

Jeg vil arbejde for, at der ikke er restriktioner på boliglån i landområder. Vi skal bevare et Danmark i balance (eller få det tilbage) med levedygtige lokalsamfund. Dette betyder for mig også det helt afgørende: Det skal være slut med at lukke skoler. I landdistrikterne har vi nået smertegrænsen nu. Derfor er jeg jo også imod liste A's spareforslag på de frie skoler. Det er et forslag, der vil lukke mange af de sidste skoler, vi har ude på landet. Lad os derimod beholde livsnerven i et blomstrende lokalsamfund. Har selv besøgt sådanne to steder i dag. Man bliver faktisk så glad.