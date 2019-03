Sundhedsreformen forsøger at fixe den brøkdel af sundhedsindsatsen, der handler om at gøre folk raske. En vigtig sundhedsopgave er at hjælpe borgerne med at blive og holde sig raske og have et godt liv. Og om hvordan de får og beholder et godt helbred. Det er den anden side af sundhedsreformen. Den oversete side.

Når vi snakker om sundhedsreformen i dag, så handler det kun om en meget lille del af vores liv. Men selvom du har en funktionsnedsættelse, er blevet ældre eller ikke rigtigt kan huske det hele - så har du stadig et liv. Sundhedsreformen burde tage fat i det hele menneske og ikke kun den del, der handler om sygdom. Vores liv handler heldigvis om andet end det. Det, der ikke er svært, skal være nært, sagde Lars Løkke Rasmussen fyndigt da han fremlagde sin store reform. Men som det ofte er med smarte talemåder, så lyder den bedst, hvis man ikke tænker for længe over det. Det nære er nemlig ikke nødvendigvis nemt. - snare tværtimod.

FOA er faglig organisation for 100.000 medarbejdere på social- og sundhedsområdet. De to store faggrupper på området er social- og sundhedshjæpere og social- og sundhedsassistenter. En social- og sundhedsassistent yder grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver i alle dele af sundhedsvæsenet og er i høj grad rygraden i det nære sundhedsvæsen og ser, når normalbilledet hos borgeren skifter, når borgeren er lidt mere trist, spiser og drikker mindre - virker glemsom osv. Når social og sundhedshjælperen reagerer på det, så har vi sparet borgeren og samfundet for mange penge og unødig tid. Hvorfor er det så det område, der er mest nedprioriteret og bliver set som det mindst nødvendige - er det fordi alle har øjne på en reform, der har fokus på dem der er mest syge, diagnoser, behandlingsgarantier og kliniske retningslinjer?

Sundhedsreformen handler mest om den instrumentelle sygepleje; diagnoser, udredninger og behandlinger. Men det svære er i virkeligheden at få borgerens liv til at fungere, så der er værdighed, tryghed og ordentlighed. Det skal sundhedsreformen have fokus på, det skal ikke kun handle om sygdom, men om liv. En reform, der indebærer, at kommuner skal have endnu større ansvar, kan hurtigt ende med, vi glemmer dem, der ikke siger noget, dem der ikke fejler det store endnu - eller dem der går stille med dørene. Vi ved, at glemmer vi dem, så ender de der, hvor sundhedsreformen har fokus, blandt dem der har en mere alvorlig sygdom. Målet med reformen, som den ser ud nu, er at færrest muligt får behov for at komme i nærkontakt med den sekundære sundhedssektor, sygehusene. Det kræver vi sætter ind, der hvor vi kan forebygge mest, der hvor medarbejderne møder den ældre første gang. Vi skal tilbage til hvor det hele starter; der, hvor vi ser borgerens hele liv.