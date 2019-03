Det mislykkede felttog mod Ghita Nørby

Kanalcheferne Mads Brügger og Mikael Bertelsen på Radio24syv kalder deres dokumentar 'Hele Danmarks Ghita' for et 'mesterværk'. Betegnelsen 'mesterværk' vil jeg - der var ung journalist i 1970'erne - godt sætte et stort spørgsmålstegn ved. Mads Brügger optrådte euforisk i 'Mennesker og Medier' på DR, og Mikael Bertelsen var rørt til tårer i 'Presselogen' på TV2 News, hvor deres 'mesterværk' og behandling af Ghita Nørby var til diskussion.

Iben Maria Zeuthen, der interviewede Ghita Nørby, takkede derimod beskedent nej til at udtale sig til medierne om 'mesterværket' og overlod det sine chefer. Det ville jeg også have gjort. For Radio24syvs felttog mod Ghita Nørby er ikke journalistens egen idé. Iben Maria Zeuthen fungerede slet og ret som kanonføde, og hendes omdømme fik hårde fuldtræffere under fremstødet.

Dokumentarredaktør Mikkel Clausen, pointerede nemlig overfor Henrik Qvortrup og Mikkel Andersson i medieprogrammet Q&A på Radio24syv, at det er ham, der har ansvaret for udsendelsen, ham der har fået idéen til den, ham der har forberedt slagets gang - og det er ham der har valgt, hvilke optagelser, der skulle med i 'mesterværket', og hvilke, der ikke skulle med. Det er derfor Iben Maria Zeuthen ikke selv står på mål i medierne for 'mesterværket'. Sådan forklarer Mikkel Clausen hendes fravær i medierne. Et fravær, som står i et vist misforhold til kanalchef Mads Brüggers euforiske beskrivelse af 'mesterværket' som 'et møde mellem to stærke kvinder'.

Set fra min stol blev den stakkels 'stærke kvinde' sendt på en halsløs og håbløs mission i Radio24syvs mislykkede felttog. Iben Maria Zeuthen fulgte slavisk Mikkel Clausens slagplan, der detaljeret anviste, hvordan hun skulle optræde og spørge under interviewet i Ghita Nørbys hjem. Det var derfor hun endte som kanonføde i den voldsomme træfning.

Mikkel Clausen selv fortæller til Lars Qvortrup og Mikkel Andersson, at strategien var at angribe syv timer i træk. Med en konstant åben mikrofon skulle Iben Marie Zeuten bryde igennem Ghita Nørbys forsvarsværker og trænge dybere ind 'bag den der polerede glamour-facade', end - mente Mikkel Clausen - et 'almindeligt' interview ville kunne gøre. Generalstabens planlægning var særdeles detaljeret med Mikkel Clausen som ledende officer. Efter eget udsagn måtte han, forud for interviewet, på et 3 timer langt redaktionsmøde holde styr på et whiteboard med 'flere hundrede noter'. Hans detaljerede instruktion af Iben Maria Zeuthen tog nemlig højde for alt, herunder også Ghita Nørbys 'koleriske' side. Her med Mikkel Clausens egne ord: 'Ghita kan godt vise tænder. Hvis det sker, at hun på én eller anden måde taber hovedet og overdænger dig med alle mulige skældsord, så skal du prøve at bevare roen. Så skal du prøve at fortsætte interviewet'.

Sådan forberedte Mikkel Clausen felttoget mod den 84-årige karakterskuespiller. Hans erklærede mål var, atIben Maria Zeuthen skulle få 'masken til at falde', så hun kunne vende sejrrigt hjem med revolutionerende ny viden om Ghita Nørbys person.

Næppe var angrebet sat ind, før masken faldt. Men det var Iben Marie Zeuten, der blev demaskeret - ikke Ghita Nørby. Som vistnok kun bærer maske på scenen, men privat er kendt for at være meget åben om, hvad hun tænker og føler. Så efter et par timer måtte felttoget afbrydes, og Iben Maria Zeuthen vende hjem for at slikke sårene. Dokumentaren, der varer en lille time, indeholder absolut ingen revolutionerende ny viden om Ghita Nørby. For vi ved det jo godt - at hun kan være skrap moster, der taler rent ud af posen og ikke pakker sine meninger ind i vat for at undgå at støde folk.

Til gengæld for manglen på revolutionerende nye sider hos Ghita Nørby består ca. tre fjerdedele af dokumentaren af optagelser, hvor Iben Maria Zeuthen under felttoget får så læsterlige verbale bank, at journalisten stivner fuldstændigt i 7-timers dogmet. Hun tør nærmest hverken rykke frem eller tilbage. Men dokumentaren viser også, hvordan Ghita Nørby under slaget overholder alle regler i Geneve-konventionen og under en bevægende våbenhvile med stor og venlig generøsitet yder Radio24syvs overvundne reporter førstehjælp. Det fremgår af denne sekvens, hvor Iben Maria Zeuthen ca. 26 minutter inde i dokumentaren pludselig løsriver sig fra dogmet og med latter i stemmen udbryder:

'Men jeg er jo bange for dig, Ghita!'

'Ja, det kan jeg jo godt begribe at du er, for det kan jeg jo se. Men hvorfor er du det'?

'Fordi du har skældt mig ud'!

Så ler de pludselig sammen, begge to, og bliver milde og varme i stemmerne. Og Ghita Nørby kvitterer med denne anerkendelse:

'Og allerede nu kan den opmærksomme lytter høre, at du havde smil i din stemme og at du ikke så på mig med dine smukke, mørke øjne, som om jeg var... ' ...umulig at tale med. Det var lige som om du i to sekunder tøede op'.

Så ler Iben Maria Zeuthen igen en befriet latter.

'Jeg har jo heller ikke mere at tabe nu'!

Herefter kommer interviewet faktisk i gang, og der optages 70 minutter på råbåndet i en fredelig samtale, hvor Ghita Nørby fortæller oplevelser og udtrykker sine meninger. Men kun 15 minutter af denne fredelige - og på lange stræk interessante samtale - kommer med i den dokumentar på 58 minutter, som kanalcheferne Mads Brügger og Mikael Bertelsen har udråbt til at være et 'mesterværk'. Derfor indeholder dokumentaren hverken Ghita Nørbys syn på døden, om det at leve alene, at hun helst havde haft ét ægteskab med den samme mand livet ud og ikke fire skilsmisser, oplevelser med sin far - og flere andre interessante minder og meninger fra en åben og klog gammel kvinde.

Jeg er sikker på, at havde Iben Maria Zeuthens chefer på Radio24syv blandet sig udenom 'mødet mellem de to stærke kvinder', så havde de ikke behøvet forsøge at redde ansigt ved at udråbe et journalistisk makværk af en dokumentar til at være et 'mesterværk'. Det er en forfærdelig uskik og ødelæggende for al god journalistik, når redaktører og kanalchefer forsøger at detailstyre deres medarbejderes arbejdsmetoder. For det er hvadIben Maria Zeuthen har været ude for, og jeg har forfærdelig ondt af hende.