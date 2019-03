"Det med lærerne" er ikke noget rigtige politikere, kommentatorer og journalister gider at beskæftige sig med

På kant: "Hold kæft med jeres pis - og kom i arbejdstøjet!"

Disse opbyggelige ord var professor Niels Egelunds følsomme budskab til landets lærere i august 2014, da de skulle til at arbejde efter den dengang nye folkeskolereform.

Der lyder lignende toner i dag fra en aktuel folketingskandidat med forbløffende pressetække: "Alt det her med skolelærere må I sgu holde op med", udtalte Klaus Riskær Pedersen for nylig.

Man kan mene meget om Riskær, men han har en veludviklet sans for folkestemninger og tidsånd. Hans fornemmelse for undervisernes ringe status er derfor ganske tankevækkende. Det er næppe heller tilfældigt, at den skarpe iagttager Henrik Qvortrup har skrevet en hel bog om Helle Thornings centrum-venstre regering stort set uden at nævne de usædvanlige overenskomstforhandlinger i 2013. Dengang lærerne i den grad blev kørt over og lockoutet. "Det med lærerne", sagde Ole Krohn og de andre kommentatorer hyppigt under det sidste overenskomstdrama. Som var der tale om en ukendt sygdom, som ikke helt er til at forstå. I hvert fald ikke noget, man orker at sætte sig ind i.

Nej, "det med lærerne" er ikke noget rigtige politikere, kommentatorer eller journalister gider at beskæftige sig med.